Un consigliere della Lista Schmidt ha chiesto di chiudere temporaneamente il nuovo ponte Nencioni durante i fuochi di San Giovanni del 24 giugno, per prevenire rischi legati ai fuochi d'artificio. La proposta arriva in un contesto di polemica sulle barriere e sulla sicurezza pubblica. Un rappresentante comunale ha invece rassicurato, affermando che tutto è in regola e che non ci sono motivi di preoccupazione.

La richiesta più clamorosa arriva da Massimo Sabatini. Per evitare possibili situazioni di pericolo durante i tradizionali fochidi San Giovanni del 24 giugno, il consigliere della Lista Schmidt ha chiesto che il nuovo ponte Nencioni venga temporaneamente chiuso al pubblico. Il timore è che l’infrastruttura, inaugurata appena lo scorso 30 maggio, possa diventare un punto di osservazione privilegiato per assistere allo spettacolo pirotecnico e che l’eventuale affollamento possa creare problemi di sicurezza. La questione è approdata ieri in Consiglio comunale attraverso un’interrogazione presentata dallo stesso Sabatini insieme a Guglielmo Mossuto della Lega. Al centro del dibattito, ancora una volta, i parapetti e le protezioni installate sul nuovo attraversamento dell’Arno, già oggetto di polemiche nelle settimane successive all’inaugurazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nencioni, polemica sulla barriere. Lista Schmidt: "Per i fochi va chiuso". Giorgio rassicura: "Tutto regolare"

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