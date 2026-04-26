Alla Biennale, il padiglione dedicato alla Russia ha ricevuto l’approvazione legale per le sue decisioni, secondo quanto dichiarato dall’organizzazione. Tuttavia, la questione ha suscitato polemiche e discussioni tra diversi attori coinvolti. La questione riguarda le scelte fatte dal comitato organizzatore e le rispettive implicazioni, generando un acceso dibattito pubblico e mediatico. La situazione rimane al centro dell’attenzione, con opinioni contrastanti sulla legittimità delle decisioni adottate.

La Biennale rivendica la legalità delle sue scelte sul caso Russia. Si accende però un duro confronto politico e istituzionale: Giuli non parteciperà all'inaugurazione e c'è chi parla di "disonore per l'Italia" LaBiennale di Veneziainterviene con unanota ufficialeper respingere le accuse sullapartecipazione della Russiaalla 61ª Esposizione d’Arte. L’ente ribadisce di aver operato “nel pieno rispetto delle norme”, sottolineando chenessuna sanzione europea è stata aggiratae che tutte le procedure sono state seguite in linea con le leggi nazionali e internazionali. Secondo la Fondazione, ogni fase organizzativa si è svolta nelrispetto delle sanzioni in vigore,con il coinvolgimento e l’informazione preventiva delle autorità governative.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Biennale, padiglione Russia: ‘Tutto regolare’, ma esplode la polemica

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Panoramica sull’argomento

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A leggere la fitta corrispondenza tra la Biennale e la curatrice del regime di Putin c’è da trasecolare: aiutini, stratagemmi pur di avere il Cremlino a Venezia. Quel padiglione aperto è una ferita. Neanche quelli di Orban dal consiglio europeo. Chiudere, presto, l x.com

Si potrà sommessamente dire che nella grande querelle della Biennale hanno ragione il ministro Giuli, il governo italiano e l’Unione europea che non ci vogliono il padiglione russo - facebook.com facebook