I salari sono stati ridotti per aumentare la competitività, ma ora il ceto medio si trova impoverito e la domanda interna è in calo. Questa strategia ha portato a una diminuzione dei consumi e a un rallentamento economico. La relazione tra salari e Pil diventa evidente, con la riduzione dei primi che limita la crescita complessiva. La questione resta aperta, mentre l’economia fatica a riprendersi.

«Per anni si è pensato di aumentare la competitività comprimendo salari e stipendi. Il risultato è stato l'impoverimento del ceto medio e il crollo della domanda interna, che oggi rappresenta uno dei principali problemi dell'economia italiana». Parte da qui l'analisi di Andrea De Bertoldi (Lega) nel corso del Cnpr forum Il ceto medio italiano: una risorsa da tutelare, promosso dalla Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili, presieduta da Luigi Pagliuca. Secondo De Bertoldi, la strada per rilanciare il Paese passa attraverso l'aumento dei salari e una maggiore competitività del sistema Italia, così da trattenere i giovani e valorizzare gli investimenti fatti sulla loro formazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Nei salari c'è la leva per sollevare il Pil"

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