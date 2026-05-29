“ L’intelligenza artificiale può divenire una leva decisiva per rilanciare la produttività dell’economia italiana. Il potenziale, tuttavia, non si realizzerà automaticamente: dipenderà dal grado di diffusione tra le imprese – a partire da quelle piccole e medie – e dalla capacità di integrarla nei processi produttivi”. Così il governatore di Bankitalia, Fabio Panetta, nella sua relazione annuale. “Il contributo potenziale è rilevante. La produttività del lavoro potrebbe aumentare di 0,2 punti percentuali all’anno in uno scenario di adozione lenta, e di oltre 1 punto in caso di diffusione rapida e pervasiva”, sottolinea spiegando che ” “Nello scenario più favorevole, questi guadagni potrebbero più che compensare il calo del prodotto potenziale dovuto alla contrazione della popolazione in età da lavoro. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ai, Panetta: “Leva decisiva per la produttività italiana, fino a +1% di Pil all’anno”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Bankitalia, Panetta: «Le sfide sono produttività e crescita. Puntare sui giovani e sull’AI ma con attenzione ai lavoratori»Il governatore di Bankitalia ha parlato durante le considerazioni finali, sottolineando che le principali sfide sono aumentare produttività e...

Automazione smart e ROI immediato: la posta pneumatica come leva per la produttivitàIn un’acciaieria italiana, l’introduzione di un sistema di posta pneumatica interno ha ridotto drasticamente i tempi di consegna dei campioni di...