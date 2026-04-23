Romagna nei territori colpiti l’acqua diventa leva di rinascita

Nei territori della Bassa Romagna duramente colpiti dalle recenti alluvioni, si sta assistendo a un processo di ricostruzione che coinvolge non solo la riparazione delle infrastrutture, ma anche un percorso di valorizzazione culturale. La regione sta cercando di trasformare l’acqua da causa di distruzione in uno strumento di rinascita, coinvolgendo le comunità locali in iniziative che uniscono tutela ambientale e riscoperta delle tradizioni.

TESTO di Monica Sozzi del Comitato del sito ASviS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, pubblicato il 25 marzo 2026 Nei territori della Bassa Romagna più colpiti dalle alluvioni, alla ricostruzione fisica si affianca un percorso culturale. Con un programma diffuso di iniziative che attraversa i comuni feriti dagli eventi estremi, Ater Fondazione costruisce uno spazio di incontro e riflessione pubblica sul tema dell’acqua. Un elemento da comprendere, governare e raccontare. È qui che prende forma la buona pratica: usare la cultura p er ricostruire relazioni, rafforzare le comunità e alimentare consapevolezza. Tra il 2023 e il 2024 le alluvioni in Emilia-Romagna hanno causato 17 vittime e danni per circa 8,5 miliardi di euro.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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