Le istituzioni e i sindacati di Siena hanno espresso fermezza contro le voci di chi vorrebbe chiudere la sede storica di una banca. Nei giorni scorsi, sono stati organizzati incontri e manifestazioni per difendere la presenza dell’istituto nel territorio. Le autorità locali hanno ribadito che la città non sarà considerata una variabile nei piani di riorganizzazione. La questione riguarda il futuro della sede e dei posti di lavoro legati alla banca.

Siena, 9 giugno 2026 – Eccolo là, lo spettro che ha aleggiato per un decennio sopra Rocca Salimbeni. L’archiviazione di secoli di storia, del nome, delle sedi e di conseguenza di posti di lavoro - e buoni stipendi - dall’orizzonte del territorio. Vero è che la storia dell’ultimo anno e mezzo di risiko finanziario ha insegnato che non bisogna dare nulla per scontato quando si parla delle vicende di Banca Mps, ma ieri il livello di allerta è scattato al massimo livello, tra istituzioni e lavoratori. Se lo scenario dell’integrazione con Banco Bpm apre una serie di incognite, quello dell’offerta di acquisto da parte di Banca Intesa e Bper con Unipol sarebbe un colpo a prima vista fatale per la presenza sul territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mps, la città a difesa della Rocca. Istituzioni e sindacati in campo: “Siena non è una variabile”

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