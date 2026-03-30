Basket la capolista Siena passa sul campo della Pallacanestro Femminile Pisa in serie C

Nel campionato di serie C di basket femminile, la capolista Virtus Siena ha ottenuto una vittoria sul campo della Pallacanestro Femminile Pisa durante la penultima giornata di ritorno. La partita si è conclusa con un risultato favorevole alla squadra in testa alla classifica, in un match che si è svolto in modo equilibrato e combattuto.

Pisa, 28 marzo 2026 – La capolista Virtus Siena passa a Pisa, al termine di un incontro piacevole e combattuto, sul campo della Pallacanestro Femminile, nella penultima di ritorno del campionato di serie C. Sempre ad inseguire, con uno svantaggio minimo di 5 lunghezze nel finale, le ragazze di Carlo De Filippis hanno ora davanti a sé il derby di Porcari, per provare a passare dalla quarta alla terza posizione, nella griglia dei prossimi play-off.. LA CRONACA – I primi sei minuti sono devastanti per le biancorosse, con un parziale di 1-11 che ha sorpreso le ragazze pisane, al contrario di quello che era successo all’andata. Il primo quarto si... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket, la capolista Siena passa sul campo della Pallacanestro Femminile Pisa, in serie C Articoli correlati Basket, la PF Pisa espugna il campo della capolista Firenze in serie C femminilePisa, 2 marzo 2026 – Vittoria importante in chiave play-off per la Pallacanestro Femminile Pisa, che espugna dopo un supplementare il campo della... Basket, torna al successo la Pallacanestro Femminile Pisa, a Livorno, in serie CPisa, 9 gennaio 2026 – Inizio d’anno con il sorriso per la Pallacanestro Femminile Pisa, che torna a muovere la classifica, dopo un dicembre avaro di... Contenuti e approfondimenti su Pallacanestro Femminile Pisa Basket, la PF Pisa espugna il campo della capolista Firenze in serie C femminileLe biancorosse, approdate all’overtime, dopo aver guidato il match per tre quarti, sono state più lucide nel finale ... sport.quotidiano.net Basket Serie C Femminile: La Virtus Siena si impone a Pisa 58-67Le ragazze della Virtus Sienachiudono la prima fase del campionato di Serie C vincendo a Pisa 58-67 Questo il commento di Coach Bicchi al termine del match: Per prima cosa devo fare i complimenti all ... antennaradioesse.it