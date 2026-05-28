La partita della legalità | magistrati forze dell' ordine e istituzioni in campo per la comunità

Nel campo di Carovigno si è giocata una partita di calcio tra rappresentanti delle forze dell’ordine, magistrati e istituzioni. L’evento ha coinvolto diverse decine di persone, tutte schierate sui due lati del campo. La partita si è svolta senza incidenti, con l’obiettivo di promuovere valori civili e di legalità tra i partecipanti e il pubblico presente.

CAROVIGNO - Non un semplice incontro sportivo, ma una partita di calcio ospitata sul campo che ha fatto da teatro ai grandi valori civili. Ieri sera, mercoledì 27 maggio, ai Campi Marseglia di Carovigno, si è disputata "La partita della legalità", che ha visto magistrati, forze dell'ordine e. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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