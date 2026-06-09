Unicredit ha dichiarato di essere concentrata su Commerzbank, rispondendo agli investitori che chiedevano dettagli sulle sue strategie in risposta all’offerta pubblica di acquisto (OPA) su Mps. Da domenica sera, il ceo ha ribadito questa posizione, senza menzionare altri obiettivi o mosse alternative. La banca si focalizza quindi su Commerzbank, mentre le altre opzioni, come l’interesse per l’Italia o altre contromisure, non sono state ufficialmente confermate.

«Siamo concentrati su Commerzbank». Da domenica sera, Andrea Orcel ripete lo stesso refrain a tutti gli investitori che lo interrogano sulla sua contromossa rispetto all’Opas di Intesa Sp su Mps, che ha anche acquistato il 3,01% di Generali - dove Unicredit ha l’8,75% -, con le modalità Gae Aulenti, cioè tramite derivati, sparigliando le carte. L'affondo improvviso di Carlo Messina delinea una riconfigurazione ponderata degli equilibri finanziari italiani, per questo gli occhi del mercato sono rivolti su Orcel che ha un legame di ferro con Delfin, la holding degli eredi Del Vecchio: è uno scrigno che custodisce il 2,7% di Gae Aulenti, il 32,4% di Essilux, il 17,5% di Mps, il 10,5% di Generali, il 28% di Covivio per un controvalore (Nav) sceso a circa 44,5 miliardi. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Mps-Intesa, le contromosse di Unicredit: al bivio tra Commerz e l?Italia

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