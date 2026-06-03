Unicredit ha raggiunto il 50% di Commerzbank, superando di gran lunga la soglia del 30% di Orcel, che con i derivati la quota è molto più alta. La quota di controllo di Unicredit si è consolidata prima della chiusura dell'offerta pubblica di scambio, prevista tra due settimane. La partecipazione si è intensificata rapidamente negli ultimi mesi, mentre l'offerta si avvicina alla conclusione.

Alla fine il mercato ha fatto quello che la politica tedesca sperava di evitare. Ha dato ragione all’ad di Unicredit Andrea Orcel e torto al cancelliere Friedrich Merz. Mentre a Berlino continuano a spiegare che l’offerta della banca italiana su Commerzbank non sarebbe adeguata, gli azionisti stanno mandando un messaggio molto più semplice. Stanno consegnando le azioni. Da mesi il cancelliere Merz, il governo federale e i vertici di Commerzbank ripetono la stessa litania: l’offerta di UniCredit non sarebbe adeguata, il progetto industriale non sarebbe convincente, la banca tedesca dovrebbe restare tedesca. Il problema è che i mercati finanziari non votano alle elezioni. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Unicredit al 50% di Commerz: sberla a Merz

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