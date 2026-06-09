Il Governo ha annunciato un piano per vendere le proprie quote in una banca, con un incasso previsto di circa 1,5 miliardi di euro. La strategia prevede la cessione delle partecipazioni, mentre si cercano grandi gruppi bancari interessati a rilanciare l’offerta. Restano aperti i dubbi su come questa operazione possa influenzare il valore di una compagnia assicurativa di rilievo, di cui la banca detiene una quota significativa. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o sui partner coinvolti.

? Domande chiave? In Breve? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). Inflazione contenuta favorisce la vendita delle quote statali a prezzi elevati. Fonte Eurostat? Il piano del governo per uscire dall’azionariato di Mps: tra neutralità e ricerca del massimo profitto. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha preso atto delle recenti mosse su Monte dei Paschi di Siena, segnando l’inizio di una fase di mercato che coinvolge grandi gruppi bancari. Dopo le iniziative di Bpm e Intesa, il governo punta a vendere la quota residua del 4,86% detenuta dallo Stato. Tale pacchetto azionario può generare circa 1,5 miliardi di euro secondo le stime attuali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mps, il piano del Governo: vendere le quote per 1,5 miliardi

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Von der EU sanktioniert: Journalist Hüseyin Doru (red) - Jung & Naiv: Folge 831

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