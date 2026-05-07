Lepore boccia il Piano casa del governo | Insufficiente non vendere l’edilizia pubblica

Il Piano casa presentato dal governo è stato giudicato insufficiente da un rappresentante politico. Secondo quanto affermato, il piano non risponde adeguatamente alla crisi abitativa che interessa le aree urbane. In particolare, si sottolinea che non si dovrebbe procedere alla vendita dell’edilizia pubblica. La critica riguarda la mancanza di misure concrete per affrontare le difficoltà delle famiglie e dei cittadini che cercano una soluzione abitativa.

Il Piano casa del governo Meloni è “insufficiente” e non affronta davvero l’emergenza abitativa che colpisce le città. Da Bruxelles, a margine della sessione plenaria del Comitato delle Regioni, il sindaco di Bologna Matteo Lepore interviene con parole molto nette sul Piano casa presentato.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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