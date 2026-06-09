Un professore coinvolto in un post contro la figlia del presidente del Consiglio è deceduto dopo essere stato ricoverato in terapia intensiva in seguito a un tentativo di suicidio. L’episodio si è verificato circa un anno fa e ha suscitato discussioni pubbliche in Italia. La morte è avvenuta all’Ospedale del Mare di Napoli, dove era stato trasportato in condizioni critiche. La vicenda ha avuto un impatto mediatico e ha generato numerosi commenti sui social e sui media.

Era ricoverato in terapia intensiva all’Ospedale del Mare di Napoli dopo un tentativo di suicidio. Un anno fa il caso che scatenò polemiche in tutta Italia. Si è spento in ospedale Stefano Addeo, il professore finito al centro di una delle vicende più discusse degli ultimi anni dopo la pubblicazione di un post contro la figlia della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il docente, 66 anni, è morto per un arresto cardiaco all’ Ospedale del Mare di Napoli, dove era ricoverato in terapia intensiva da circa un mese. La sua morte chiude una vicenda che aveva fatto discutere l’opinione pubblica e che negli ultimi mesi si era intrecciata con una serie di gravi problemi personali culminati in due tentativi di suicidio. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Morto Stefano Addeo, il professore del post contro la figlia di Meloni: il drammatico epilogo dopo mesi difficili

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È morto Stefano Addeo | Il professore del post contro la figlia di Meloni

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Prof del post contro la figlia di Meloni Stefano Addeo morto per arresto cardiaco, ricoverato da un mese dopo tentato suicidioStefano Addeo, un professore di 66 anni, è deceduto a causa di un arresto cardiaco.

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