Monte Isola omaggia la sua fauna | oltre mille persone allo show dei droni sul lago

Oltre mille persone si sono radunate sul lungolago di Monte Isola per assistere allo spettacolo di droni che ha illuminato il cielo sopra il lago d’Iseo. Lo show ha coinvolto un grande pubblico, che ha seguito con attenzione le coreografie luminose create dai droni, creando un’atmosfera suggestiva che ha valorizzato il paesaggio e la fauna locale. L’evento ha durato circa mezz’ora ed è stato accompagnato da musica.

Monte Isola (Brescia), 9 giugno 2026 – Il lago d’Iseo si è fermato. E si è lasciato incantare dalla bellezza in cielo andata a sposare il mistero e la poesia delle acque. C’era il pubblico delle grandi occasioni ieri sera a Monte Isola per lo spettacolo “Lo sciame disegna la sardina”: un evento che ha visto centinaia di droni luminosi danzare nel cielo per omaggiare la fauna lacustre, la comunità locale e il decimo anniversario di The Floating Piers, la storica passerella dell’artista Christo. https:www.ilgiorno.itvideolo-spettacolo-dei-droni-al-monte-isola-sul-lago-diseo-vkcs3p0p I tecnici e l’intelligenza artificiale hanno fatto muovere sopra l’isola una gigantesca sardina (agone), un’ aquila, un cuore e tante luci colorate che hanno lasciato senza respiro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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