Monopattini pugno duro a San Martino Buon Albergo | 12 multe in 2 settimane
Nelle ultime due settimane, la polizia locale di San Martino Buon Albergo ha effettuato controlli mirati sul rispetto delle norme per i monopattini elettrici. Durante questo periodo sono state emesse 12 multe a utenti che non rispettavano le regole. I controlli sono stati concentrati sulle aree pubbliche, con attenzione al rispetto delle norme di circolazione e sicurezza. Nessuna altra informazione riguardo alle sanzioni o alle modalità di controllo è stata comunicata.
Nelle ultime due settimane, la polizia locale di San Martino Buon Albergo ha dato il via a una serie di controlli mirati per verificare il corretto utilizzo dei monopattini elettrici. Il bilancio di questa prima fase di monitoraggio conta già dodici sanzioni totali, elevate principalmente a causa. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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