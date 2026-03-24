Furto al supermercato a San Martino Buon Albergo | coppia arrestata dai carabinieri

Un uomo di 41 e una ragazza di 24 anni sono stati sorpresi dai militari mentre recuperavano la merce nascosta vicino a una fermata dell'autobus A San Martino Buon Albergo i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Verona fanno sapere di aver arrestato due persone nel pomeriggio del 21 marzo. Si tratta di un uomo di 41 anni originario dello Sri Lanka e una donna di 24 anni residente in città, entrambi già noti alle forze dell’ordine, accusati di «furto aggravato in concorso» ai danni di un supermercato della zona. L’intervento, secondo quanto riferito dai militari, è avvenuto durante un servizio perlustrativo finalizzato al controllo del territorio e alla prevenzione dei reati predatori. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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