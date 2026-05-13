Sport Expo in Tour arriva a San Martino Buon Albergo
Durante una conferenza stampa organizzata dal Comune di San Martino Buon Albergo, è stato annunciato che Sport Expo in Tour, il villaggio sportivo itinerante della provincia di Verona, arriverà al Centro Sportivo Olimpia nelle giornate di domenica 17 e lunedì 18 maggio 2026. La manifestazione ospiterà attività e iniziative legate al mondo dello sport, coinvolgendo diverse discipline e realtà locali. L'evento si svolgerà in due giornate consecutive, con accesso libero per il pubblico.
È stato presentato nel corso della conferenza stampa promossa dal Comune di San Martino Buon Albergo, Sport Expo in Tour, Sport Village, il villaggio sportivo itinerante della provincia di Verona che farà tappa al Centro Sportivo Olimpia nelle giornate di domenica 17 e lunedì 18 maggio 2026.🔗 Leggi su Veronasera.it
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Alla Sport Expo in Tour ci saremo anche noi!!? Domenica 17 Maggio, agli impianti di San Martino, ci sarà anche il nostro stand. Per approcciarsi al gioco del calcio, per provare, per capire, per chiedere qualsiasi informazione. Una bellissima iniziativa itin facebook
All’inaugurazione del Centro Maratona/Expo presenti gli assessori Roberti e Scoccimarro e la vicesindaco Tonel. #Friuli #Trieste #Cronaca #Sport x.com
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