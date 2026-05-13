Sport Expo in Tour arriva a San Martino Buon Albergo

Durante una conferenza stampa organizzata dal Comune di San Martino Buon Albergo, è stato annunciato che Sport Expo in Tour, il villaggio sportivo itinerante della provincia di Verona, arriverà al Centro Sportivo Olimpia nelle giornate di domenica 17 e lunedì 18 maggio 2026. La manifestazione ospiterà attività e iniziative legate al mondo dello sport, coinvolgendo diverse discipline e realtà locali. L'evento si svolgerà in due giornate consecutive, con accesso libero per il pubblico.

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