Sport Expo in Tour arriva a San Martino Buon Albergo

Da veronasera.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una conferenza stampa organizzata dal Comune di San Martino Buon Albergo, è stato annunciato che Sport Expo in Tour, il villaggio sportivo itinerante della provincia di Verona, arriverà al Centro Sportivo Olimpia nelle giornate di domenica 17 e lunedì 18 maggio 2026. La manifestazione ospiterà attività e iniziative legate al mondo dello sport, coinvolgendo diverse discipline e realtà locali. L'evento si svolgerà in due giornate consecutive, con accesso libero per il pubblico.

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È stato presentato nel corso della conferenza stampa promossa dal Comune di San Martino Buon Albergo, Sport Expo in Tour, Sport Village, il villaggio sportivo itinerante della provincia di Verona che farà tappa al Centro Sportivo Olimpia nelle giornate di domenica 17 e lunedì 18 maggio 2026.🔗 Leggi su Veronasera.it

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