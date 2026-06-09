Le squadre provenienti da paesi di immigrazione stanno incontrando il blocco alla frontiera negli Stati Uniti, mentre si avvicina l’inizio dei Mondiali di calcio. Le squadre devono affrontare ritardi e complicazioni per l’ingresso nel paese. La situazione interessa le squadre straniere in arrivo e potrebbe influenzare il programma delle partite. Non sono stati comunicati dettagli ufficiali sulle tempistiche o sulle misure adottate. La disputa riguarda le restrizioni di immigrazione in vigore nel paese ospitante.

Conto alla rovescia per l’inizio dei Mondiali di calcio negli Stati Uniti. Ma le squadre in arrivo da paesi di immigrazione stanno già facendo i conti con il blocco alla frontiera americana. E ai tifosi iraniani niente biglietti. Servizio di Marco Burini RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Mondiali di calcio, squadre fanno i conti con blocco alla frontiera

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