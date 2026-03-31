Calcio Mondiali le 48 squadre qualificate

Il 31 marzo è stata annunciata la lista delle 48 nazionali che prenderanno parte ai prossimi Mondiali di calcio, che si terranno negli Stati Uniti, Canada e Messico. La fase di qualificazione si è conclusa con la qualificazione di tutte le squadre che hanno ottenuto i punti necessari nelle rispettive zone di appartenenza. La competizione si svolgerà tra le tre nazioni ospitanti e le squadre qualificate attraverso le diverse confederazioni internazionali.

Roma, 31 mar. (askanews) – Queste le 48 squadre che parteciperanno ai mondiali in Usa, Canada e Messico: Gruppo A: Messico, Sudafrica, Corea del Sud, Repubblica ceca Gruppo B: Canada, Bosnia-Erzegovina, Qatar, Svizzera Gruppo C: Brasile, Marocco, Haiti, Scozia Gruppo D: USA, Paraguay, Australia, Turchia Gruppo E: Germania, Curaçao, Costa d’Avorio, Ecuador Gruppo F: Olanda, Giappone, Svezia, Tunisia Gruppo G: Belgio, Egitto, Iran, Nuova Zelanda Gruppo H: Spagna, Capo Verde, Arabia Saudita, Uruguay Gruppo I: Francia, Senegal, BoliviaIraq, Norvegia Gruppo J: Argentina, Algeria, Austria, Giordania Gruppo K: Portogallo, Repubblica Democratica del... 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Bowling Asti: San Lazzaro in finale, ecco le squadre qualificate e i migliori giocatori del torneo.San Lazzaro in testa, il Torneo dei Borghi di Bowling di Asti volge al decisivo: ecco le squadre qualificate e i protagonisti Si è conclusa la fase... Impresa Atalanta, delusione Juventus, crollo Inter: ecco tutte le squadre qualificate agli ottavi di Champions LeagueMentre una parte dell’Italia palpitava per Sanremo (più o meno), l’altra si è goduta due serate di calcio europeo ad alta tensione, con tre squadre... FIFA World Cup 2026 All 48 Qualified Teams 🌎🏆 Aggiornamenti e contenuti dedicati su Calcio Mondiali le 48 squadre... Temi più discussi: Finisce il sogno Mondiale di Nuova Caledonia e Suriname; Mondiali 2026, ecco i gironi e il calendario completo delle partite; Italia - Bosnia Qualificazioni Mondiali 2026: orario e dove vedere la partita di playoff · Calcio oggi; Tutti i gironi dei Mondiali di calcio 2026: ecco le 48 squadre qualificate. Calcio, Mondiali, le 48 squadre qualificateRoma, 31 mar. (askanews) – Queste le 48 squadre che parteciperanno ai mondiali in Usa, Canada e Messico: Gruppo A: Messico, Sudafrica, Corea del Sud, Repubblica ceca Gruppo B: Canada, Bosnia-Erzegovin ... askanews.it Mondiali 2026, le squadre qualificate ai gironiterza fase (da settembre a novembre 2025): le 12 squadre sono state sorteggiate in 3 gironi da 4. Hanno giocato un girone all'italiana con gare di andata e ritorno: le 3 vincitrici si sono qualificate ... sport.sky.it Il cittì incarna valori forti, identitari: grinta, appartenenza, spirito di sacrificio. Ma il calcio internazionale di oggi chiede anche altro: idee, innovazione, visione - facebook.com facebook Sparisci. Capisco così poco di calcio che ieri pomeriggio e lunedì in un podcast avevo detto che avremmo pareggiato e finiva ai rigori x.com