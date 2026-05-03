Ai Mondiali a squadre di tennistavolo in corso a Londra, si sono concluse le partite della fase 1B e sono iniziate le sfide delle formazioni teste di serie nella fase 1A. Le squadre provenienti da Svezia, Francia, Giappone, Germania e Cina hanno preso parte alle gare di apertura di questa fase, che determinerà le posizioni delle squadre più forte nel tabellone ad eliminazione diretta del torneo del 2026.

Dopo il termine della fase 1B, ai Mondiali a squadre 2026 di tennistavolo – in corso di svolgimento a Londra – è arrivato il momento delle formazioni teste di serie che hanno inaugurato la fase 1A: quella che servirà poi a sistemare le “Big” nel tabellone ad eliminazione diretta. Mondiali a squadre femminili Nel Gruppo 1 è la Cina a fare percorso netto: due partite e due vittorie, rispettivamente contro Romania e Taipei, entrambe superate con lo score di 3-0. Nel Gruppo 2 invece doppio successo per Giappone e Germania, per le nipponiche e le teutoniche arrivano un 3-0 “a specchio” contro l’Inghilterra e 3-1 per entrambe contro la Francia. Mondiali a squadre maschili Nella Pool 1 la Svezia non lascia scampo alla Corea del Sud (3-0) e all’Inghilterra (3-1) prendendo la testa del girone.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tennistavolo: Svezia, Francia, Giappone, Germania e Cina fanno la voce grossa ai Mondiali a squadre

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