Molise | quasi 900 imprese potenzialmente sotto controllo mafioso
In provincia di Isernia, le denunce per estorsione sono aumentate significativamente. Si evidenzia come le nuove forme di condizionamento mafioso si manifestino attraverso metodi silenziosi e sottili, rendendo difficile l’individuazione. Circa 900 imprese nel Molise potrebbero essere soggette a controlli illegali, secondo le stime. Le attività criminali si infiltrano nel tessuto economico locale, spesso attraverso pressioni e richieste di denaro che restano sotto traccia.
? Domande chiave? In Breve Le ombre tra le botteghe: l’allarme dell’Osservatorio Antimafia sul Molise. Almeno 600 imprese a Campobasso e 295 a Isernia sono potenzialmente sotto il controllo delle organizzazioni criminali, secondo i dati dell’Osservatorio Antimafia del Molise. Il rapporto, che analizza la realtà produttiva regionale, evidenzia un fenomeno di infiltrazione che colpisce direttamente il tessuto economico locale. L’indagine è frutto del lavoro di Musacchio, esperto che studia i fenomeni mafiosi, e del magistrato Colucci, che ricopre la carica di Presidente del Tribunale di Larino. Le statistiche delineano un quadro preoccupante per la gestione delle attività commerciali. Su un totale di 21. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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