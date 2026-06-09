In provincia di Isernia, le denunce per estorsione sono aumentate significativamente. Si evidenzia come le nuove forme di condizionamento mafioso si manifestino attraverso metodi silenziosi e sottili, rendendo difficile l’individuazione. Circa 900 imprese nel Molise potrebbero essere soggette a controlli illegali, secondo le stime. Le attività criminali si infiltrano nel tessuto economico locale, spesso attraverso pressioni e richieste di denaro che restano sotto traccia.

? Domande chiave? In Breve Le ombre tra le botteghe: l’allarme dell’Osservatorio Antimafia sul Molise. Almeno 600 imprese a Campobasso e 295 a Isernia sono potenzialmente sotto il controllo delle organizzazioni criminali, secondo i dati dell’Osservatorio Antimafia del Molise. Il rapporto, che analizza la realtà produttiva regionale, evidenzia un fenomeno di infiltrazione che colpisce direttamente il tessuto economico locale. L’indagine è frutto del lavoro di Musacchio, esperto che studia i fenomeni mafiosi, e del magistrato Colucci, che ricopre la carica di Presidente del Tribunale di Larino. Le statistiche delineano un quadro preoccupante per la gestione delle attività commerciali. Su un totale di 21. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Molise: quasi 900 imprese potenzialmente sotto controllo mafioso

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