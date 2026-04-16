Fiavet Abruzzo e Molise rassicura | Nessun allarmismo situazione carburante limitata e sotto controllo
Fiavet Abruzzo e Molise ha dichiarato che al momento non c’è motivo di allarmarsi riguardo alla disponibilità di carburante nella regione. L’associazione ha precisato che le scorte di benzina e diesel sono limitate, ma comunque sotto controllo e sufficienti per le esigenze quotidiane. La comunicazione è rivolta ai clienti delle agenzie di viaggio e ai viaggiatori, per evitare preoccupazioni eccessive in merito alla situazione attuale.
Fiavet Abruzzo e Molise intende rassicurare viaggiatori e clienti delle agenzie di viaggio in merito alle recenti notizie relative a una presunta scarsità di carburante. La criticità, infatti, riguarda un numero estremamente limitato di tratte e, allo stato attuale, non incide in modo.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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