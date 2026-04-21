Fiavet Abruzzo e Molise ai viaggiatori e ai clienti delle agenzie | Nessun allarmismo situazione carburante aerei limitata e sotto controllo

Fiavet Abruzzo e Molise hanno comunicato ai clienti delle agenzie di viaggio di non preoccuparsi riguardo alle notizie di una possibile scarsità di carburante per i voli. La loro nota precisa che la situazione attuale del carburante aerei è limitata ma sotto controllo. Non sono state segnalate interruzioni o problemi nelle operazioni di volo legati a questa questione. La comunicazione mira a rassicurare i viaggiatori e i clienti delle agenzie di viaggio della regione.

Fiavet Abruzzo e Molise intende rassicurare viaggiatori e clienti delle agenzie di viaggio in merito alle recenti notizie relative a una presunta scarsità di carburante. La criticità, infatti, riguarda un numero estremamente limitato di tratte e, allo stato attuale, non incide in modo.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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