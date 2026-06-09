Mobilità docenti 2026-2027 oltre 12mila cattedre vuote in Lombardia | allarme sostegno alla primaria

In Lombardia, per l'anno scolastico 2026-2027, sono più di 12.000 le cattedre vuote nelle scuole, con un particolare allarme per il sostegno alla primaria. I movimenti del personale scolastico hanno determinato numerose posizioni ancora da coprire, creando criticità nella copertura delle classi. La mancanza di docenti si manifesta soprattutto nelle aree di sostegno e nelle scuole elementari.

I recenti movimenti del personale scolastico lasciano scoperte numerose cattedre per il prossimo anno in Lombardia. I calcoli elaborati dalla Cisl Scuola sui dati trasmessi dal Ministero dell’Istruzione quantificano esattamente i posti vacanti per l’anno scolastico 2026-2027: mancano all’appello 12.104 insegnanti, tra cui ben 4.553 riguardano il sostegno. Analizzando la distribuzione territoriale lombarda, emerge una carenza di personale molto marcata. Milano guida la classifica, registrando la necessità di reperire ben 4.297 docenti. Subito dopo troviamo Varese, che ha urgenza di assumere 1.007 insegnanti. A Bergamo e Brescia mancano circa un migliaio di professionisti per provincia, mentre Como segue a breve distanza con 913 posizioni scoperte. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Mobilità 2026, come compilare la domanda: le novità

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