Mille Miglia 2026 torna la corsa più bella del mondo | le date il percorso e le tappe
La Mille Miglia 2026 si svolgerà dal 29 maggio, con partenza e arrivo a Brescia. La corsa attraverserà diverse regioni italiane, seguendo un percorso che comprende varie tappe. La gara rappresenta la quarantaquattresima edizione e si prepara a festeggiare il centenario nel 2027. La manifestazione è stata annunciata ufficialmente, con date e percorso già definiti.
Brescia, 29 maggio 2026 – La Mille Miglia è pronta a tornare. Con lo sguardo rivolto allo storico traguardo del centenario del 2027, la gara scalda i motori per la sua quarantaquattresima rievocazione. La “corsa più bella del mondo” torna a percorrere il suggestivo tracciato a “otto”, ispirato alle prime 12 edizioni della competizione di velocità, unendo ancora una volta l’Italia in un abbraccio fra cultura, motori e territori unici. Museo viaggiante unico al mondo. Le date, il percorso e le tappe. Gli eventi a Brescia. Museo viaggiante unico al mondo. Difficile immaginare un altro contesto in cui ammirare, tutte insieme e in movimento, ben 27 Alfa Romeo sportive anteguerra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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