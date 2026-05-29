Mille Miglia 2026 torna la corsa più bella del mondo | le date il percorso e le tappe

Notizia in breve

La Mille Miglia 2026 si svolgerà dal 29 maggio, con partenza e arrivo a Brescia. La corsa attraverserà diverse regioni italiane, seguendo un percorso che comprende varie tappe. La gara rappresenta la quarantaquattresima edizione e si prepara a festeggiare il centenario nel 2027. La manifestazione è stata annunciata ufficialmente, con date e percorso già definiti.