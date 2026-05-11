Mille Miglia 2026 a Reggio Emilia | data e dove passa la corsa più bella del mondo
La Mille Miglia 2026 si terrà il 11 maggio, con partenza e arrivo a Reggio Emilia. La corsa, giunta alla sua quarantaquattresima edizione, riprende il tradizionale tracciato a forma di otto, che richiama le prime dodici edizioni storiche. La gara attraverserà diverse località italiane, con il percorso che torna a includere la città del Tricolore. La manifestazione coinvolge numerose vetture d’epoca e appassionati provenienti da tutto il mondo.
Reggio Emilia, 11 maggio 2026 - Per la sua quarantaquattresima rievocazione, la 1000 Miglia conferma il tracciato “a otto” ispirato alle prime 12 edizioni della corsa storica e torna nella città del Tricolore. Dopo il tradizionale via da Brescia nella tarda mattinata di martedì 9 giugno, le oltre 400 auto selezionate faranno rotta verso la Val Trompia e la Val Gobbia per arrivare mercoledì 10 giugno a Reggio Emilia. Dove passa la Mille Miglia a Reggio Emilia. passaggio delle mille miglia da Prato Il convoglio entrerà in città percorrendo la storica via Emilia per poi dirigersi, attraverso viale Isonzo e viale Nobili, verso il cuore del centro cittadino.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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