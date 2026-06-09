Milano violentano e tentano di uccidere un connazionale | in tre finiscono in carcere

Tre uomini sono stati arrestati a Milano con l’accusa di aver violentato e tentato di uccidere un connazionale. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi e le forze dell’ordine hanno coordinato le indagini, che hanno portato all’arresto dei sospetti. Le autorità hanno confermato che i tre sono stati rinchiusi in carcere. Non sono state rese note ulteriori dettagli sull’episodio o sulle identità delle persone coinvolte.

Milano, 9 giugno 2026 – Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato di Milano con il coordinamento interstatale assicurato da Eurojust e nazionale garantito dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Milano, ha dato esecuzione, ai mandati di arresto europei e ai relativi ordini europei d'indagine emessi dall'autorità giudiziaria austriaca nei confronti di quattro cittadini egiziani, gravemente indiziati, in concorso, dei reati di tentato omicidio, sequestro di persona e violenza sessuale. Milano, in fuga davanti al comando dei ghisa inseguiti da 5 americani che urlano “Help, police!”: acciuffati due rapinatori di collane Il provvedimento L'attività è stata sviluppata... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Milano, 22enne accoltellato e ucciso alla stazione Certosa: si indaga nel mondo delle gang

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