Ripetute violazioni delle misure cautelari e cumulo di pene | in tre finiscono in carcere

Tre persone sono state portate in carcere dopo aver violato ripetutamente le misure cautelari a loro applicate. Le autorità hanno eseguito le ordinanze emesse dai giudici, intervenendo nelle zone di Squinzano, Copertino e Tricase. I carabinieri del comando provinciale di Lecce hanno proceduto alle detenzioni, che sono state necessarie a seguito del cumulo di pene e delle infrazioni alle restrizioni imposte.

SQUINZANOCOPERTINOTRICASE – Finiscono in carcere in tre per l’aggravamento delle misure cautelari a cui erano sottoposti: i carabinieri del comando provinciale di Lecce, nelle scorse ore, hanno dato esecuzione alle ordinanze delle autorità competenti nei confronti di tre soggetti, tra Squinzano.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Cumulo di pene: 48enne finisce in carcereUn uomo di 48 anni è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Cesenatico assieme ai colleghi della Stazione. Scacco allo spaccio in stazione e a ridosso delle scuole, 10 misure cautelari: cinque catturati, quattro erano già in carcereScacco allo spaccio nella zona della stazione e a ridosso delle diverse scuole presenti nell'area. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Ripetute violenze brutali nei confronti dei genitori anziani a Porto Garibaldi, arrestato un 46enne; Collecchio, evade più volte dai domiciliari: 27enne arrestato e portato il carcere; Stalking e maltrattamenti nel Reggino, quattro provvedimenti in 48 ore: scatta la rete del Codice Rosso · LaC News24; Sorveglianza speciale: poteri del giudice sulla proroga. Violazioni delle prescrizioni: 43enne finisce in carcere su ordine dell’Autorità giudiziariaRevocata la misura alternativa per ripetute inosservanze. L’uomo trasferito nella casa circondariale dopo il provvedimento del Magistrato di Sorvegli ... zoom24.it Caserta, affidamento terapeutico revocato: 26enne arrestatoDoveva seguire un percorso di recupero all’interno di una comunità, ma le ripetute violazioni delle prescrizioni imposte hanno portato alla revoca del ... napolivillage.com A Collecchio i Carabinieri hanno arrestato un 27enne straniero dopo le ripetute violazioni degli arresti domiciliari ai quali era sottoposto. I controlli quotidiani dei militari hanno infatti documentato numerose assenze ingiustificate dal domicilio, segnalate puntua - facebook.com facebook