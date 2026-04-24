Due uomini travestiti da carabinieri sono stati arrestati a Cremona dopo aver tentato di mettere a segno due truffe. La prima, ai danni di un’anziana del centro, è andata a buon fine, mentre nel secondo caso sono stati fermati prima di riuscire a truffare un’altra vittima. Durante le operazioni, è stato accertato che uno di loro aveva usato l’auto di proprietà del marito di una delle vittime per commettere una rapina.

Cremona - Due finti carabinieri in manette, avevano già messo a segno una truffa ai danni di un’anziana residente in centro città. Due uomini di 20 e 27 anni, residenti in altre regioni, sono state arrestati in flagranza di reato per truffa aggravata in concorso, al termine di una brillante operazione condotta dai militari della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Cremona in stretta sinergia con il personale della Squadra Mobile della locale Questura. La telefonata del finto maresciallo. Tutto ha avuto inizio intorno alle 10 di venerdì mattina, quando la vittima, un'anziana residente in una via del centro di Cremona, è stata raggiunta da una telefonata.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "L’auto di suo marito usata per una rapina, dobbiamo controllare i gioielli”: tentano doppia truffa ma finiscono in carcere

Notizie correlate

“Hanno usato l’auto di suo marito per la rapina, ci mostri i suoi gioielli”. Ma la truffa telefonica finisce con l’arresto di un 59enneImola, 23 marzo 2026 – “L’auto di suo marito è stata utilizzata per commettere una rapina.

Leggi anche: «La sua auto usata in una rapina»: ma è una truffa di finti carabinieri

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: L'auto esce di strada e si schianta contro un palo della luce: marito e moglie trasportati in ospedale; Al telefono mi sono finto suo marito: così Roberto ha sventato la truffa ai danni di un’anziana amica; Sperona l’auto dell’ex marito con a bordo il figlio di 8 anni: arrestata; NOVE | AUTO CONFISCATA, MOGLIE E MARITO DENUNCIATI.

«Suo marito coinvolto in una rapina». Colpo da 30mila euro ma lei non ci casca. Arrestato truffatore ad AnconaANCONA - Tempo fa aveva già sventato un tentativo di truffa con la tecnica del finto carabiniere. Non c’era cascata, mantenendo al telefono lucidità e determinazione. L’altro giorno ha affrontato ... corriereadriatico.it

Ha preso l’auto, vuole andare dai suoi genitori: chiama il 112 e salva il marito 84enne affetto da AlzheimerUn uomo di 84 anni, affetto da Alzheimer, è salito in macchina e si è messo in viaggio. La moglie, preoccupata per lui, ha allertato i Carabinieri: Vuole tornare a casa dai suoi genitori. fanpage.it

Incidente shock alla Balduina, soccorsi per il conducente di un'auto ribaltata. Residenti: "Qui le strade come piste da corsa" (Link nel primo commento) facebook

Auto, in Cina "l'offerta sta superando di gran lunga la domanda, si tratta di un mercato iper-competitivo con bassa profittabilità per gran parte dei costruttori": l'analisi di Dario Duse, Italy country leader di AlixPartners dal Salone dell'auto di Pechino. x.com