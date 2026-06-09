milano studentessa erasmus denuncia violenza sessuale di gruppo

Una studentessa Erasmus ha denunciato di essere stata vittima di violenza sessuale di gruppo in via Corelli. La Squadra mobile ha raccolto prove materiali e analizza le immagini delle telecamere di sorveglianza per identificare i cinque aggressori. Le indagini sono in corso e si concentrano sull’analisi delle registrazioni video. La vittima ha fornito una testimonianza dettagliata agli inquirenti.

? Domande chiave? In Breve Violenza di gruppo a Milano: studentessa spagnola denuncia stupri avvenuti in periferia dopo una serata in discoteca. Una studentessa spagnola di vent’anni, impegnata in un progetto Erasmus a Milano, ha denunciato una violenza sessuale di gruppo subita nella notte tra il 22 e il 23 maggio scorso. L’aggressione sarebbe avvenuta in un’area isolata vicino a una discoteca situata in via Corelli, nella zona est della città lombarda, coinvolgendo un gruppo di quattro o cinque individui. La giovane vittima ha riferito di aver trascorso la serata al locale denominato The Beach. Durante la notte, un ragazzo conosciuto nel club l’avrebbe trascinata con la forza all’interno di un’auto parcheggiata in un luogo poco frequentato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Milano, studentessa Erasmus di 20 anni denuncia violenza sessuale di gruppo

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