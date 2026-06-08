Milano studentessa in Erasmus denuncia violenza sessuale di gruppo
Una studentessa spagnola di 20 anni, in Italia per un programma Erasmus, ha presentato una denuncia per violenza sessuale di gruppo. Secondo quanto riferito, l’episodio sarebbe avvenuto dopo una serata trascorsa in una discoteca di Milano. La donna ha raccontato di essere stata vittima di uno stupro da parte di più persone. La polizia ha avviato le indagini e ha ascoltato la vittima.
Una studentessa spagnola di vent'anni in Italia per l'Erasmus ha denunciato di essere stata stuprata da un gruppo di ragazzi dopo una serata trascorsa in una discoteca di Milano. I fatti risalgono alla sera del 23 maggio scorso. La giovane avrebbe conosciuto un ragazzo al "The Beach", locale alla periferia Est di Milano. Lui a un certo punto l'avrebbe trascinata in un'auto parcheggiata in un luogo isolato nelle vicinanze, dove sarebbe stato raggiunto da altri amici - quattro o cinque - con cui avrebbe poi abusato della ragazza. Dopo la violenza subita, la vittima in stato di choc è stata accompagnata in taxi da un'amica al pronto soccorso della clinica Mangiagalli, per farsi vitare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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Milano, studentessa Erasmus di 20 anni denuncia violenza sessuale di gruppo
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