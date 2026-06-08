milano studentessa in erasmus denuncia violenza sessuale di gruppo

Notizia in breve

Una studentessa spagnola di 20 anni, in Italia per un programma Erasmus, ha presentato una denuncia per violenza sessuale di gruppo. Secondo quanto riferito, l’episodio sarebbe avvenuto dopo una serata trascorsa in una discoteca di Milano. La donna ha raccontato di essere stata vittima di uno stupro da parte di più persone. La polizia ha avviato le indagini e ha ascoltato la vittima.