milano studentessa erasmus denuncia una violenza sessuale di gruppo

Una studentessa spagnola di 20 anni ha denunciato di essere stata vittima di una violenza sessuale di gruppo fuori da una discoteca alla periferia di Milano. La procura ha aperto un'indagine e sta raccogliendo testimonianze. La ragazza ha presentato denuncia e sono in corso le verifiche sulle circostanze dell’accaduto. Non sono stati resi noti dettagli su eventuali sospettati o sulle modalità dell’evento.

AGI - La procura di Milano indaga su una presunta violenza sessuale di gruppo subita da una studentessa spagnola ventenne fuori da una discoteca alla periferia di Milano. L'aggressione sarebbe avvenuta nella notte tra il 22 e il 23 maggio scorso. Quattro o cinque potenziali aggressori. La giovane, in Erasmus in una università del capoluogo lombardo, aveva trascorso la serata con un'amica quando all'uscita sarebbe stata avvicinata da un gruppo di uomini. Sarebbe stata trascinata in un'auto e all'interno sarebbe stata violentata. Si indaga su 4-5 potenziali aggressori al momento ancora da identificare. Le indagini del pool "Violenza di genere - Tutela della famiglia, dei minori e dei soggetti vulnerabili" sono affidate alla Squadra mobile. 🔗 Leggi su Agi.it

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Milano, studentessa Erasmus di 20 anni denuncia violenza sessuale di gruppo

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