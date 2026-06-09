Milano – Giugno, mese del Milano Pride. La città si tinge d’arcobalen o grazie a più di cento eventi e iniziative che animeranno i quartieri per tutto il mese fino al gran finale di sabato 27 con la parata e l’evento all’ Arco della Pace. Una manifestazione che festeggia il quarto di secolo. L a prima lungo le strade milanesi fu ne l 2001 e ora “la 25esima edizione abbraccia tutta la città con lo stesso spirito del primo Pride del 2001 – spiegano i promotori – ma per nuove sfide: da un lato, Milano e il Pride sono cresciuti insieme; dall’altro, un preoccupante clima di discriminazione crescente pervade la società”.E “difendere i diritti di tutti, significa difendere la democrazia”. Non a caso il tema e il motto scelto per il 2026 è “Corpi in Rivolta, in lotta per i diritti”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Milano Pride, attesi in 350mila: “Corpi che si ribellano per i diritti”. Un mese di iniziative nei quartieri

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MILANO PRIDE, UN MESE DI EVENTI E IN 350MILA ATTESI PER LA PARATA DEL 27/6

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