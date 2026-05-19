Pride Milano si tinge d' arcobaleno | attese 350mila persone per il grande corteo finale
Milano si prepara a ospitare il corteo finale del Milano Pride il 27 giugno, con circa 350mila persone attese lungo il percorso. L’evento coinvolge diverse strade della città, dove vengono organizzate parate, musica e momenti di rivendicazione. La partecipazione di massa rappresenta un momento di visibilità per la comunità e le sue istanze. L’atmosfera si preannuncia festosa e colorata, con cittadini e partecipanti che si riuniscono per manifestare il loro supporto.
Milano si prepara a essere invasa da un'ondata di colori, musica e rivendicazioni. Sono ben 350mila le persone attese all'evento clou del Milano Pride, il grande corteo che sfilerà per le vie della città il prossimo 27 giugno. La parata partirà da via Pisani, a ridosso della Stazione Centrale. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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