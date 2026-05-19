Pride Milano si tinge d' arcobaleno | attese 350mila persone per il grande corteo finale

Milano si prepara a ospitare il corteo finale del Milano Pride il 27 giugno, con circa 350mila persone attese lungo il percorso. L’evento coinvolge diverse strade della città, dove vengono organizzate parate, musica e momenti di rivendicazione. La partecipazione di massa rappresenta un momento di visibilità per la comunità e le sue istanze. L’atmosfera si preannuncia festosa e colorata, con cittadini e partecipanti che si riuniscono per manifestare il loro supporto.

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