Messina | Generali? Buona azienda ma si può fare meglio

Da ilmessaggero.it 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Carlo Messina, appena annunciato con una quota del 3% nel capitale di Generali e coinvolto nell’OPAS sul Monte dei Paschi, ha commentato la compagnia assicurativa definendola una buona azienda, ma aggiungendo che ci sono margini di miglioramento. La sua dichiarazione è stata rilasciata in risposta a una domanda, senza ulteriori dettagli sui motivi di questa valutazione.

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Carlo Messina è fresco del lancio dell’Opas sul Monte dei Paschi e dell’ingresso, con una quota del 3 per cento nel capitale di Generali, quando gli viene posta la domanda. Il Leone? «È una buona azienda ma tutto si può migliorare». Un messaggio ai vertici della compagnia triestina di quello che, se l’Offerta su Mps avrà successo, diventerà un azionista rilevante del gruppo. Il Monte controlla Mediobanca che, a sua volta, custodisce un pacchetto del 13,3 per cento del Leone. Un pacchetto che, in passato, ha permesso a Piazzetta Cuccia essere determinante nella governance delle Generali. Messina per ora dribbla la questione. «A noi», dice, «di Generali interessano gli utili e non la gestione, né presentare liste». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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