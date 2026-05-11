A oggi, non esiste ancora un vaccino contro l’hantavirus, anche se alcuni esperti sostengono che la possibilità di svilupparlo non sia da escludere. La preoccupazione si concentra su un focolaio di questa malattia a bordo di una nave da crociera arrivata a Tenerife, attirando l’attenzione internazionale. La situazione ha portato a un aumento delle verifiche sanitarie e all’allerta tra le autorità di controllo e i medici.

Milano, 11 maggio 2026 – Gli occhi del mondo sono puntati sul focolaio di hantavirus registrato a bordo della nave da crociera MV Hondiu s, arrivata a Tenerife per lo sbarco dei passeggeri. In particolare si è accesa l'attenzione sulla necessità di sviluppare un vaccino efficace. Mentre proseguono i controlli sanitari sui passeggeri, la comunità scientifica accelera la ricerca. Tra chi lavora al progetto il virologo Jay Hooper dell'Us Army Medical Research Institute of Infectious Diseases, che è stato intervistato da Nature. Il suo team lavora da decenni allo sviluppo di vaccini contro diversi hantavirus e oggi i risultati preliminari sono incoraggianti.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il vaccino per l’hantavirus? Non esiste, per ora. Ma gli esperti: si può fare

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Esiste un vaccino? Cani e gatti possono trasmettere il virus? Come posso proteggermi? Domande e risposte sull’HantavirusÈ più viva che mai l’attenzione sull’Hantavirus che ha già fatto tre vittime a causa del focolaio scoppiato sulla nave da crociera MV Hondius.

Hantavirus in Italia, esiste davvero un rischio? Come si prende? Quali i sintomi? E cosa fare se si viaggia? Ecco cosa sapereIl monitoraggio globale dell'hantavirus si è attivato lo scorso 2 maggio 2026, quando l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha segnalato un focolaio...

Argomenti più discussi: Hantavirus, focolaio su nave rilancia corsa al vaccino: cosa sappiamo; Hantavirus, progressi e sfide nello sviluppo del vaccino: dati promettenti ma restano ostacoli; Nature, il vaccino contro l'hantavirus allo studio da 30 anni; Hantavirus, la ricerca sul vaccino va avanti da 30 anni: Ma i finanziamenti sono pochi.

Farmindustria: 'Il vaccino per l'Hantavirus è possibile ma siamo fiduciosi che non servirà'. #ANSA x.com

Un passeggero evacuato risulta positivo per hantavirus e un altro sviluppa sintomi durante il volo di ritorno reddit

Il vaccino per l’hantavirus? Non esiste, per ora. Ma gli esperti: si può fareIl team del virologo Jay Hooper dell'Us Army Medical Research Institute of Infectious Diseases ci lavora da decenni e i risultati sono incoraggianti. Il presidente di Farmindustria Marcello Cattani: ... quotidiano.net