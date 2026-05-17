Roma-Lazio 2-0 Marusic in conferenza stampa | Si può fare di meglio

Il derby tra Roma e Lazio si è concluso con la vittoria dei giallorossi per 2-0. Dopo la partita, il difensore della Lazio ha partecipato a una conferenza stampa, commentando la settimana difficile che hanno affrontato e la delusione per il risultato. Ha aggiunto che bisogna continuare a lavorare duramente perché nel calcio ci sono momenti complicati da superare. La partita e le dichiarazioni sono state riportate senza ulteriori analisi o opinioni.

Testata Giornalistica Aut. Trib. Roma n° 19818 del 06122018Direttore Responsabile: Emanuele De Scisciolo Si è chiuso il match tra Roma e Lazio. A tal proposito ecco le parole di Marusic in conferenza stampa: “Questa è stata una settimana difficile, c’è grande delusione, ma bisogna andare avanti e lavorare di più perché questo fa parte del calcio. Penso che ognuno di noi abbia dato il massimo anche se potevamo fare meglio. Ci sono stati tanti problemi, dagli infortuni fino al mercato bloccato. Ma si poteva fare di meglio” Copyright © 2018-2026 Sololaroma.itEditor Digital Studio – P.Iva 01742970559Testata Giornalistica Aut. Trib. Roma n° 19818 del 06122018Direttore Responsabile: Emanuele De Scisciolo 🔗 Leggi su Sololaroma.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Lazio - Lecce 0-0, la conferenza stampa di Marusic

Sullo stesso argomento

Conferenza stampa Ndicka post Roma Juve: «In difesa possiamo fare sicuramente meglio. Quarto posto? Stiamo facendo una bella cosa, ma non è ancora chiusa la questione»Tonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara...

Conferenza stampa Allegri pre Lazio Milan: «Champions? Ecco cosa dobbiamo fare per entrare tra le prime 4»di Redazione JuventusNews24Conferenza stampa Allegri pre Lazio Milan: le parole del tecnico rossonero sulla corsa Champions League.

Fulltime | #SerieA AS Roma 2-0 Lazio Gianluca Mancini 39’, 65’ Wesley França 69’ - Nicolò Rovella 69’ Roma sukses mengamankan kemenangan dalam Derby della Capitale x.com

The Lega Serie A and the Prefecture of Rome have reached an agreement: the Roma-Lazio derby, Genoa-Milan, and al the other matches of the teams involved in the Champions League race willl be played on Sunday at 12:00. reddit

Le squadre stanno facendo il proprio ingresso in campo, manca pochissimo al fischio iniziale.11:56Serie A 2025/2026, 37a giornata. Cronaca minuto per minuto di Roma-Lazio: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it

Roma-Lazio 2-0, gol e highlights: una doppietta di Mancini di testa decide il derbyLeggi su Sky Sport l'articolo Roma-Lazio 2-0, gol e highlights: una doppietta di Mancini di testa decide il derby ... sport.sky.it