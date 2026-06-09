Il mercato del Napoli si complica: il club intende vendere un giocatore a 30 milioni di euro, ma l’allenatore si oppone, ritenendolo un elemento da sviluppare nel progetto. La trattativa si blocca, poiché l’allenatore frena la cessione desiderata dal presidente. La situazione riguarda un centrocampista, la cui cessione era stata inizialmente pianificata, ma ora è soggetta a un confronto tra le parti coinvolte.

Antonio Vergara divide Napoli e Como: il club vuole cederlo a 30 milioni, ma Allegri lo considera un profilo da costruire nel progetto azzurro. Vergara: il Como offre, il Napoli spinge alla cessione. Come rivela Il Mattino, la società ha deciso di sacrificare il centrocampista nel mercato estivo. Il Como, reduce dal primo storico accesso in Champions League, ha individuato in Vergara il sostituto ideale per Nico Paz, in rotta verso il ritorno al Real Madrid. Fabregas ha scelto il ragazzo di Frattaminore come profilo centrale per il progetto lariano. La valutazione fissata è di 30 milioni di euro, cifra che il club partenopeo ritiene adeguata per una cessione che incasserebbe liquidità importante. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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© Spazionapoli.it - Mercato Napoli, il retroscena: “Allegri frena una cessione voluta da De Laurentiis!”. Di chi si tratta

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