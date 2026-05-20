Il Napoli sta accelerando la ricerca del nuovo allenatore dopo l'addio di Antonio Conte. Tra le possibili candidature, Maurizio Sarri ha espresso alcune riserve, mentre spunta il nome di Allegri, che viene valutato dal club. Il presidente della squadra sta definendo le mosse per ufficializzare la scelta, cercando di rispettare i tempi previsti. La decisione finale dovrebbe arrivare nel giro di pochi giorni, con l'obiettivo di preparare al meglio la stagione che si avvicina.

? In Sintesi Il Napoli stringe i tempi per annunciare il successore di Antonio Conte. Maurizio Sarri, che ha ricevuto un’offerta per un biennale da 2,5 milioni di euro, sta prendendo 48 ore di tempo per decidere, frenato dal pressing dell’ Atalanta (guidata dall’ex ds azzurro Cristiano Giuntoli) e dall’assenza di un contatto diretto con Aurelio De Laurentiis. Di fronte a queste esitazioni, il presidente del Napoli ha avviato un assalto concreto a Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, legato al Milan da un contratto da 9 milioni lordi, ha dato apertura totale, ma attende di risolvere la sua situazione con il club rossonero. Sullo sfondo restano le opzioni legate a Vincenzo Italiano, Stefano Pioli e Raffaele Palladino. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Nuovo allenatore Napoli: Sarri frena, spunta Allegri. Le mosse di De Laurentiis

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