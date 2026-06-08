David e Sorloth attacco Juve? La strana coppia che ha già giocato insieme

David e Sorloth sono stati schierati insieme nell’attacco della Juventus, una coppia che ha già condiviso il campo in passato, ai tempi del Gent. I due hanno formato la prima linea durante l’ultima partita, creando occasioni e mostrando una certa intesa. La loro collaborazione ha attirato l’attenzione dei tifosi, curiosi di vedere se questa combinazione possa portare risultati positivi.

di Mauro Munno David e Sorloth insieme alla Juve? La strana coppia che ha già giocato ai tempi del Gent. Ma il canadese resta tra i cedibili. Il prossimo Mondiale da protagonista con la maglia del Canada si preannuncia come il vero e proprio spartiacque per il futuro professionale di Jonathan David. L’attaccante canadese, attualmente in forza alla Juventus, è ironicamente il calciatore della rosa che conosce più da vicino il promesso sposo del mercato bianconero, ovvero Alexander Sorloth. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata I due centravanti hanno infatti alle spalle un passato comune in Belgio, dove nel 2019 hanno condiviso lo spogliatoio e il reparto offensivo del Gent. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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