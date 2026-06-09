Mercatino del Martedì a Bagno si punta al record di 87 espositori

A Bagno di Romagna è iniziata l’edizione 2026 del Mercatino del Martedì, con l’obiettivo di raggiungere un record di 87 espositori. La fiera, in programma per 14 serate fino all’8 settembre, si svolge ogni martedì dalle 17 alle 23. La manifestazione, presente nel borgo termale da diversi anni, coinvolge residenti e turisti, offrendo un mercato che si ripete settimanalmente durante l’estate.

Oggi, prende il via a Bagno di Romagna l’edizione 2026 del Mercatino del Martedì, la tradizionale fiera che anima e caratterizza, già da qualche decennio, il borgo termale, che, quest’anno, proseguirà per 14 serate, accompagnando residenti e turisti fino all’8 settembre, sempre dalle 17 alle 23. "Dopo l’incoraggiante rilancio dello scorso anno, reso possibile grazie al passaggio della gestione alla instancabile Pro Loco di Bagno, l’edizione 2026 si presenta con importanti novità, che riguardano il numero degli espositori, la loro collocazione, le tipologie merceologiche presenti, l’intrattenimento musicale". Lo sottolineano il sindaco Enrico Spighi, e l’assessore allo Sviluppo Turistico, Mattia Lusini: "Nelle settimane di maggiore affluenza dell’agosto scorso si erano raggiunti circa 60 banchi, un risultato già molto significativo rispetto alle edizioni precedenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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