On the Road torna in Bergamasca | più di 30 Comuni coinvolti si punta al record di partecipazione

Più di 30 Comuni della Bergamasca si preparano a ospitare nuovamente l'iniziativa “On the Road”. L’obiettivo è raggiungere il record di partecipanti coinvolti, con l’intento di sensibilizzare sui pericoli alla guida. La campagna si concentra su incidenti causati da distrazioni, alcol, sostanze stupefacenti, velocità e comportamenti irresponsabili. La partecipazione si rinnova per affrontare un problema che provoca numerose vittime ogni anno.

Di fronte agli incidenti stradali e alle troppe vite spezzate o cambiate per sempre da una distrazione, dall’abuso di alcol e sostanze, dalla velocità o da comportamenti irresponsabili, la risposta di “On the Road” continua a crescere. Non con lezioni frontali o campagne calate dall’alto, ma portando i giovani dentro la realtà: accanto a chi ogni giorno lavora sulla strada, nelle emergenze, nei controlli, nei soccorsi e nella prevenzione. Torna in Bergamasca l’edizione estiva del progetto educativo promosso da Ragazzi On The Road Aps, che permetterà a ragazze e ragazzi dai 16 ai 23 anni di vivere un’esperienza concreta al fianco di polizie locali, forze dell’ordine, vigili del fuoco, operatori Areu e Soreu, ambulanze e associazioni di soccorso del territorio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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