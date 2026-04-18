Il portiere spagnolo ha giocato da titolare contro il Cagliari, contribuendo alla vittoria dell’Inter con una prestazione solida. Dopo il ritorno in campo, ha dichiarato di aver già in mente la prossima partita in programma martedì. La sua presenza tra i pali è stata confermata come importante per la squadra, che guarda avanti con determinazione.

Inter News 24 Martinez, il portiere spagnolo celebra il ritorno da titolare a San Siro con una prestazione solida contro il Cagliari. Josep Martinez ha ripreso il suo posto tra i pali nel momento del bisogno, rispondendo con una prestazione convincente nel successo casalingo per 3-0 contro il Cagliari. Tornato a sorpresa dal primo minuto, l’estremo difensore spagnolo non solo ha garantito sicurezza a tutto il reparto arretrato, ma ha anche propiziato l’azione che ha permesso alla squadra di Cristian Chivu di sbloccare il match. Il portiere sembra aver ritrovato fiducia e centralità, confermandosi un elemento affidabile per la rincorsa nerazzurra verso lo Scudetto.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Josep Martinez si riprende l’Inter ma punta al prossimo obiettivo: «Testa già a martedì»

Josep Martínez, portero del Inter, atropella y mata a un adulto mayor

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