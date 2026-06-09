La quinta edizione dell’Italiana Assicurazioni Meeting Internazionale si è conclusa al Campo Scuola Moreno Martini, con tre nuovi record stabiliti. L’evento ha registrato un’affluenza di pubblico significativa, lasciando un’impressione positiva. I risultati sportivi sono stati particolarmente rilevanti, con le prestazioni degli atleti che hanno portato a nuove performance di rilievo. La manifestazione si è confermata come appuntamento di rilievo nel calendario sportivo locale.

Spenti i riflettori sulla quinta edizione dell’Italiana Assicurazioni Meeting Internazionale Città di Lucca andata in scena al Campo Scuola Moreno Martini, rimangono i grandi successi conquistati, davanti ad un pubblico delle grandi occasioni. Sono stati tre i nuovi meeting record: Thandazani Ndhlovu vincitore dei 400 con 44"73, Faid El Mostafa primo sui 3000 siepi con 8’23"69 e la campionessa olimpica Thea LaFond, vincitrice per il secondo anno consecutivo del salto triplo con 14.73. L’ennesima giornata da incorniciare per l’atletica leggera, per la città di Lucca e per la società del presidente Nando Caturegli a conferma dello spessore della manifestazione grazie alle capacità della macchina organizzativa dell’Atletica Virtus Lucca in tutte le sue componenti e dell’abilità dei due meeting director Matteo Martinelli e Paolo Traversi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Meeting da incorniciare. Segnati tre nuovi record

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