un meeting da record battuti quattro primati

Durante la manifestazione sono stati stabiliti quattro nuovi record e sono state conquistate 15 medaglie complessive da due società di Empoli.

Quattro nuovi record della manifestazione e ben 15 medaglie complessive portate a casa dalle due società di Empoli. Questi alcuni numeri del 33esimo Meeting Nazionale di nuoto “Città di Empoli“, che nello scorso fine settimana ha portato nella piscina di via delle Olimpiadi circa 1.200 atleti, appartenenti alle categorie Esordienti A, Ragazzi e Assoluti, in rappresentanza di 48 società provenienti da tutta Italia. Il trofeo “Città di Empoli” è stato conquistato dalla Rari Nantes Florentia con 371,50 punti, che ha bissato il successo dello scorso anno, mentre i due team padroni di casa hanno chiuso con un ottavo, l’Aquatempra, e un 22esimo posto, il TNT Empoli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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