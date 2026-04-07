A Cervia si sono svolti tre giorni che hanno superato le aspettative, secondo quanto dichiarato dai partecipanti. Il titolare di un stabilimento balneare a Milano Marittima ha commentato in modo scherzoso di aver esaurito le scorte di bevande, evidenziando il successo dell’evento. La stagione estiva si sta avviando a pieno ritmo, attirando un numero crescente di visitatori nella zona.

"Non so più cosa dare loro da bere, non ho più nulla". Ride Angelo Casadei, titolare del bagno Roma a Milano Marittima, quando gli si chiede come è andato il weekend. È reduce da tre giorni di lavoro intenso, ma di quello che ti ripaga della fatica, perché anche sulla costa cervese sono state tre giornate da incorniciare. "È venuta tantissima gente, a un certo punto ho dovuto socchiudere il cancello, non avevo più posto. Il ponte pasquale ha superato le aspettative – prosegue –. E pensare che eravamo preoccupati perché c’era stata mareggiata fino a venerdì e temevo di non avere pesce a sufficienza, visto che lavoriamo con materie prime fresche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - A Cervia tre giorni da incorniciare: "Superate le più rosee aspettative"

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Un gruppo di 15 giornalisti e influencer polacchi in visita a Cervia. Una grande opportunità per un turismo in crescita. https://www.comune.cervia.ra.it/it/news/un-gruppo-di-15-giornalisti-e-influencer-polacchi-in-visita-a-cervia - facebook.com facebook