Una rissa si è scatenata in un minimarket, coinvolgendo anche minorenni. La lite sarebbe iniziata tra il titolare del negozio e un giovane che avrebbe tentato di comprare alcolici, secondo quanto riferito. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’alterco e sui dettagli dell’accaduto. Nessuna informazione è stata fornita sui feriti o sui responsabili. La vicenda è ancora sotto esame dalle autorità.

La scintilla sarebbe scoccata dopo una discussione tra il gestore del minimarket e un giovane che – circostanza tutta da verificare e al vaglio delle forze dell’ordine – avrebbe voluto acquistare alcolici. Dalle parole ai fatti il passo è stato brevissimo, e ne è nata una rissa senza esclusione di colpi, nella quale sono rimasti coinvolti anche tre minorenni amici dell’avventore, e dove ad avere la peggio sarebbe stato il titolare del locale e due amici, tutti cittadini del Bangladesh, trasportati negli ospedali della Spezia e di Sarzana per le medicazioni del caso. Sull’episodio, avvenuto nella tarda serata di domenica in un market situato nel quartiere Umbertino, indaga la Squadra mobile... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Maxi rissa nel minimarket. Coinvolti anche minorenni

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