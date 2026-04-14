Rissa tra giovanissimi davanti una scuola a Pavia Intervento dei Carabinieri | quattro denunciati tre minorenni coinvolti
Una rissa tra giovani si è svolta davanti a una scuola a Pavia, coinvolgendo diversi ragazzi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno denunciato quattro persone, tra cui tre minorenni. La colluttazione è avvenuta all’esterno dell’edificio scolastico e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Nessuna informazione è stata resa nota sulle cause che hanno scatenato il confronto tra i partecipanti.
Quattro giovani, di cui tre minorenni, denunciati per rissa aggravata al termine di una violenta colluttazione scoppiata davanti a un istituto scolastico di Pavia. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Minorenni producono tirapugni a scuola usando una stampante 3D: l’intervento dei carabinieri nella provincia di BolzanoSecondo Alto Adige, due minorenni producevano armi a scuola con una stampante 3D nel bolzanese.
Saviano, fuga in minicar e inseguimento dei Carabinieri: denunciati tre minorenniNola e Napoli celebrano il Libero Pensiero: Giordano Bruno incontra l’arte della cartapesta.