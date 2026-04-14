Rissa tra giovanissimi davanti una scuola a Pavia Intervento dei Carabinieri | quattro denunciati tre minorenni coinvolti

Una rissa tra giovani si è svolta davanti a una scuola a Pavia, coinvolgendo diversi ragazzi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno denunciato quattro persone, tra cui tre minorenni. La colluttazione è avvenuta all’esterno dell’edificio scolastico e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Nessuna informazione è stata resa nota sulle cause che hanno scatenato il confronto tra i partecipanti.