Maxi rissa in strada in 7 nei guai dopo 4 mesi di indagini Coinvolti anche minorenni

Sette persone sono state denunciate dai Carabinieri di Capua dopo quattro mesi di indagini sulla rissa avvenuta il 20 gennaio in via Napoli. Tra i coinvolti ci sono anche minorenni. L’attività investigativa si è conclusa con l’identificazione dei partecipanti a seguito di accertamenti svolti nei giorni scorsi. La vicenda ha portato all’azione delle forze dell’ordine, che hanno ricostruito i fatti e denunciato i soggetti coinvolti.