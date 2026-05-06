Maxi rissa in strada in 7 nei guai dopo 4 mesi di indagini Coinvolti anche minorenni
Sette persone sono state denunciate dai Carabinieri di Capua dopo quattro mesi di indagini sulla rissa avvenuta il 20 gennaio in via Napoli. Tra i coinvolti ci sono anche minorenni. L’attività investigativa si è conclusa con l’identificazione dei partecipanti a seguito di accertamenti svolti nei giorni scorsi. La vicenda ha portato all’azione delle forze dell’ordine, che hanno ricostruito i fatti e denunciato i soggetti coinvolti.
Sette persone sono state denunciate dai Carabinieri della Stazione di Capua al termine di un’attività investigativa legata a una violenta rissa avvenuta lo scorso 20 gennaio in via Napoli.I militari dell’Arma hanno ricostruito l’accaduto individuando i presunti responsabili, ritenuti a vario.🔗 Leggi su Casertanews.it
Notizie correlate
A scuola con i coltelli. Cinque ragazzini nei guai. E altri sette minorenni denunciati per rissaCREMA (Cremona) Otto ragazzi nei guai, sette denunciati al Tribunale dei minori di Brescia e un maggiorenne al Tribunale di Cremona.
Leggi anche: Violenta rissa in piazza, poi il furto della bici: in tre nei guai. Due sono minorenni
Tutti gli aggiornamenti
Temi più discussi: Maxi rissa all'esterno di un bar, botte da orbi nello scontro tra barlettani e cerignolani: 11 arresti - FoggiaToday; Rissa in strada, un ferito; Maxi rissa di Pasqua a Gallipoli: denunciati nove ragazzi; Aversa. Maxi rissa in piazza Vittorio Emanuele: panico tra famiglie.
RISSA BARLETTA Barletta, maxi rissa in piazza: dopo un anno arrivano le prime misure per undici giovaniScattano le misure cautelari per undici giovani coinvolti nella violenta rissa avvenuta nella notte tra l’1 e il 2 marzo 2025 in piazza Marina ... statoquotidiano.it
Maxi rissa a Siracusa, due giovani feriti. Uno è ricoverato in RianimazioneMaxi rissa e due feriti in piazza Santa Lucia, nel cuore del quartiere Borgata a Siracusa, dove una lite tra due giovani è degenerata. meridionews.it
Sigarette, nuovi aumenti da domani 6 maggio: marchi coinvolti e prezzi https://qds.it/sigarette-nuovi-aumenti-6-maggio-marchi-prezzi-coinvolti/ - facebook.com facebook