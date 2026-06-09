Un nuovo noir di Pulixi ha acceso l'attenzione sulla scena letteraria di Serra Rifusa. La storia ruota attorno a un killer ossessionato dalla bellezza delle mani, che sfida le forze dell’ordine. Nel frattempo, si sono svolti i premi del concorso di scrittura materano, assegnati a giovani talenti emergenti. La narrazione e i riconoscimenti evidenziano la vivacità culturale locale e l’interesse per i generi noir e gialli.

? Domande chiave? In Breve Il noir di Pulixi porta la letteratura tra i vicoli di Serra Rifusa. L’autore Piergiorgio Pulixi ha incontrato il pubblico nel tardo pomeriggio di oggi nella piazzetta ex Unimed, situata nel rione Serra Rifusa a Matera, per presentare il suo nuovo romanzo Il nido del corvo. L’appuntamento, organizzato nell’ambito del progetto Amabili Confini, ha trasformato un angolo del quartiere in un palcoscenico per la narrativa crime europea. La serata ha unito la profondità del genere noir alla vivacità delle nuove generazioni di scrittori locali. L’evento ha avuto inizio con la celebrazione del talento giovanile attraverso il concorso di scrittura I colori dell’immaginazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matera, il noir di Pulixi accende la letteratura a Serra Rifusa

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